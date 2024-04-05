Шмыгаль заявил, что Украина стремится закрыть для россиян и белорусов небо над ЕС

Это нужно сделать, чтобы лишить российский бизнес и комфорта туристов.

Украинское правительство предлагает странам Европейского союза ввести запрет на авиационный транзит по своей территории для России и Беларуси.

Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что цель такого предложения – закрыть для российского бизнеса и туристов возможность использовать небо Евросоюза для комфорта.

"Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России", — заявил глава правительства.

Кроме того, реализация этой идеи создаст проблемы в логистике для Москвы, поскольку тогда она станет более дорогой и менее комфортной для россиян.

"Мы будем настаивать на таких санкциях. Убежден, что наши партнеры из Литвы, Эстонии и Латвии поддержат наше предложение. Будем работать в этом отношении с Еврокомиссией", — подытожил украинский премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия переплачивает 60% из-за санкций против военной промышленности.

Кроме того, мы ранее сообщали, что в Германии задержали судно с российскими товарами.

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