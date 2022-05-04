Шмыгаль обсудил с премьером Португалии военную и финансовую помощь Украине

Шмыгаль обсудил с премьером Португалии военную и финансовую помощь Украине

Среди ключевых тем разговора были военная и финансовая помощь, санкционное давление на Россию и европейская интеграция Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с премьер-министром Португалии Антониу Коштой военную и финансовую помощь Украине.

Об этом премьер-министр Украины сообщил в Facebook.

"Отметил, что поставки современного оружия Украине должны сопровождаться усилением санкционного давления на Россию. Поблагодарил Португалию за поддержку всех санкций ЕС и выразил надежду, что 6-й пакет санкций будет принят как можно скорее", — написал премьер.

Он также отметил, что Португалия солидарна с Украиной и готова оказывать всю необходимую помощь, в частности пострадавшим людям. Украина может рассчитывать на Португалию в части финансовой помощи и в поддержке европейских стремлений Украины.

Напомним, ЕС представил шестой пакет санкций против России.

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