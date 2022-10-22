Шмыгаль срочно обратился в Германию с важной просьбой: "Это буквально вопрос дней"

Шмыгаль обратился в Германию также и просьбой как можно быстрее оказать дальнейшую военную помощь.

Если Германия срочно не поставит Украине энергетическое оборудование и боеприпасы, то Европы ждет вторая миграционная волна из украинских беженцев.

Об этом сказал украинский премьер-министру Денис Шмыгаль, пишет издание Stuttgarter-Nachrichten.

"Если в Украине больше не будет ни электричества, ни отопления, ни воды, это может вызвать новое миграционное цунами. Это буквально вопрос дней", – заявил премьер.

Глава правительства сообщил, что Украине сейчас необходимо:

"мобильное оборудование для производства электроэнергии и тепла",

а также оборудование для очистки воды.

По его словам, топливо для генераторов пока еще есть, но если будет масштабный сбой в электро- и теплоснабжении, то Украине понадобится больше. Тогда Украине также понадобится "импорт электроэнергии" из Европы.

В контексте новых террористических Шмиыгаль обратился в Германию и просьбой как можно быстрее оказать дальнейшую военную помощь, в частности, боеприпасы.

Россия снова обстреляла Украину 22 октября

Российские оккупанты 22 октября снова устроили массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины. В результате без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

В частности, известно, в Хмельницкой области оккупанты попали в объекты инфраструктуры в Шепетовском и Хмельницком районах. Волынскую область русские войска атаковали дважды. В частности, в Киеве произошел "прилет" в объект энергетики. РФ атаковала также критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах. В Ровенской области тоже нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры.

В Министерстве иностранных дел Украины ракетные удары России по инфраструктуре Украины назвали частью геноцида. Глава МИД Дмитрий Кулеба привел текст статьи: "Статья 2(с) Конвенции о геноциде: "Умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение".

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