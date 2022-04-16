Шмыгаль во главе украинской делегации посетит Вашингтон: о чем будут говорить — Reuters

Шмыгаль во главе украинской делегации посетит Вашингтон: о чем будут говорить — Reuters

Визит состоится в ходе весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

На следующей неделе украинская правительственная делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем предположительно посетит столицу США, где украинские чиновники проведут встречи с представителями Международного валютного фонда, Всемирного банка и финансовыми чиновниками стран Большой семерки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, в составе украинской делегации будут также министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко.

Визит запланирован во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. Чиновники проведут двусторонние встречи с финансовыми чиновниками из стран Большой семерки и других стран.

Вероятно, члены делегации станут участниками круглого стола по Украине, организованном Всемирным банком в четверг, 21 апреля. Это мероприятие станет первой возможностью для встречи со многими финансовыми чиновниками из стран с развитой экономикой после российского вторжения 24 февраля.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) принял решение увеличить финансирование Украины для проведения масштабных возобновляемых работ после войны.

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