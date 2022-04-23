Шмыгаль встретился с советником президента США по нацбезопасности Салливаном: о чем говорили

Шмыгаль встретился с советником президента США по нацбезопасности Салливаном: о чем говорили

Премьер-министр встретился с советником американского президента по национальной безопасности в Вашингтоне.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Вашингтоне провел встречу с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram. По его словам, встреча была "плодотворной".

"Скоординировали позиции по ключевым вопросам: усиление Украины, помощь украинцам, санкции. Это те направления, по которым вместе с партнерами будем идти к победе", – написал он.

Напомним, Шмыгаль рассказал, почему улетел в Вашингтон.

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