Атака "Шахедов" / © ТСН.ua

Реклама

Падение российского беспилотника на жилой дом в Румынии продемонстрировало серьезные пробелы в системе противовоздушной обороны стран НАТО на восточном фланге и поставило под сомнение готовность Альянса противостоять современным угрозам со стороны России.

Об этом сообщает Bloomberg.

Инцидент стал очередным подтверждением того, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство стран Европейского Союза и НАТО уже фактически стали регулярным явлением. Издание отмечает, что подобные случаи фиксируются от Черного моря до границ Финляндии, а европейские государства до сих пор не выработали эффективного ответа на новую форму воздушной войны.

Реклама

Восточный фланг НАТО остается уязвимым

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ после инцидента раскритиковал недостаточный уровень готовности Румынии и союзников к подобным угрозам.

По его словам, страны восточного фланга сталкиваются с нехваткой современных систем обнаружения и перехвата беспилотников, а уроки войны в Украине до сих пор не были полностью учтены.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Румыния зафиксировала уже 47 случаев проникновения дронов на свою территорию. Аналогичные инциденты неоднократно происходили в Польше, Финляндии, Латвии, Литве и Эстонии.

В прошлом году Польша даже инициировала консультации союзников по статье 4 НАТО после того, как над ее территорией были зафиксированы и сбиты российские беспилотники.

Реклама

Почему традиционная ПВО не справляется

Bloomberg отмечает, что большинство современных ударных дронов летают на малой высоте, из-за чего часто остаются вне зоны обнаружения традиционных радаров.

Кроме того, использование дорогих истребителей или зенитных ракет для уничтожения дешевых беспилотников экономически невыгодно. Из-за этого даже государства НАТО сталкиваются со сложной дилеммой по защите своего воздушного пространства.

Эксперты отмечают, что развитие технологий беспилотников происходит быстрее, чем модернизация оборонных систем, а длительные процедуры закупок часто приводят к тому, что новое оборудование морально устаревает еще до ввода в эксплуатацию.

Директор Черноморской программы вашингтонского Института Ближнего Востока Юлия Джоя заявила, что регулярные прорывы российских дронов создают риски для доверия граждан к гарантиям безопасности НАТО.

Реклама

Европейские страны срочно усиливают оборону

На фоне роста угрозы страны восточного фланга НАТО начали ускорять создание новых систем борьбы с беспилотниками.

Румыния планирует ускорить закупки специализированных боеприпасов и систем противодействия дронам по программе ЕС SAFE. В то же время США уже передали румынской армии систему борьбы с беспилотниками Merops, хотя она пока не интегрирована в национальную систему защиты.

Латвия готовится развернуть специальные мобильные группы борьбы с дронами вдоль границы. В Литве и Эстонии меняют законодательство, чтобы операторы критической инфраструктуры могли самостоятельно сбивать или глушить беспилотники, которые представляют угрозу.

Польша заявила о создании наиболее интегрированной системы борьбы с дронами в Европе, а страны региона активно закупают новые радары, акустические датчики, радиочастотные системы обнаружения, беспилотники-перехватчики и специализированные ракеты малой стоимости.

Реклама

В НАТО опасаются дальнейшего роста угрозы

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в Финляндии, которая имеет самую длинную сухопутную границу с Россией среди всех государств ЕС — около 1300 километров.

Постоянный секретарь Министерства внутренних дел Финляндии Матти Сарасмаа предупредил, что с увеличением продолжительности войны в Украине растет вероятность более агрессивного использования Россией беспилотников вблизи границ государств НАТО.

По мнению собеседников Bloomberg, последние инциденты демонстрируют, что даже спустя более четырех лет после начала масштабной войны России против Украины европейские союзники все еще не имеют полностью готовой системы защиты от массированных атак современных беспилотников.

Дрон РФ в Румынии — что известно

Ночью 29 мая дрон РФ влетел в 10-этажный дом в румынском городе Галац. Пострадали по меньшей мере два человека. Из дома эвакуировали 70 жителей. Минобороны Румынии заявило, что этот БпЛА был российского происхождения.

Реклама

После 01:00 подняли два истребителя F-16, которые также поддерживал вертолет, для перехвата воздушной цели. Впрочем, румынские военные не уничтожили российский дрон. Минобороны объяснило это тем, что они не могут рисковать «созданием большей угрозы, чем той, которую можно предотвратить».

Президент Румынии Никушор Дан обсудил инцидент с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и договорился продолжать координацию в рамках Альянса для укрепления обороны и восточного фланга.

Новости партнеров