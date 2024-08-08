Шокирующее судебное дело: всемирно известный зоолог оказался садистом и убийцей собак

Известный британский зоолог Адам Бриттон проведет за решеткой 10 лет и пять месяцев за издевательство, изнасилование и убийство собак. За десять лет 53-летний ученый замучил по меньшей мере 42 собаки.

Об этом пишет BBC.

Ведущий эксперт по крокодилам, работавший с BBC и National Geographic, также признал себя виновным в распространении материалов о жестоком обращении с детьми.

Следствие установило, что Бриттон, последние 20 лет живший в Австралии, пытал собак в своем имении в городе Дарвин и снимал издевательства на видео, которые распространял в сети среди "единомышленников". Своих жертв он называл "игрушками для развлечения".

В судебных документах сказано, что зоолог проявлял к животным "садистский сексуальный интерес". Для своих "развлечений" извращенец обустроил грузовой контейнер, который называл "комнатой пыток". Тела замученных животных Бриттон скармливал восьми крокодилам, также жившим в его имении.

Бриттон был арестован в апреле 2022 года после того, как анонимный информатор передал полиции видео пыток, на котором следователи заметили ошейник с адресом. В ходе обыска следователи нашли неопровержимые доказательства преступлений Бриттона.

При зачитывании описания преступлений зоолога верховный судья Майкл Грант заявил, что эта информация может вызвать "нервный шок", и призвал людей выйти из зала заседания.

"Ваша распущенность выходит за пределы человеческого понимания", – сказал судья обвиняемому.

Адвокат Бриттона на суде утверждал, его клиент имеет редкое психическое расстройство, из-за которого испытывает "интенсивный и нетипичный сексуальный интерес" к животным. Сам Бриттон заявил, что теперь будет "искать лечение и путь к искуплению".

Защитники животных после оглашения приговора заявили, что суд избрал слишком мягкое наказание для садиста, а этот случай указывает на необходимость усиления ответственности за жестокое обращение с животными.

С учетом уже отбытого срока Адам Бриттон может надеяться на условно-досрочное освобождение уже в 2028 году. По решению суда ему также запрещено владеть животными до конца жизни.

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