Шокирующее убийство в Германии: владелец бара замуровал тело подруги в стену заведения

Тело жертвы нашли замурованным в стену бара

В Штутгарте 47-летний владелец бара Лехель Л. приговорен к десяти годам лишения свободы за убийство его 48-летней подруги Луминицы П. Преступление произошло еще в июле 2024 года в баре Kelterstüble, где мужчина замуровал тело женщины прямо в стену подсобного помещения.

Об этом сообщает BILD.

Спрятал тело за строительной ватой и кирпичом

Следствие установило, что Лехель Л. убил свою подругу в июле 2024 года. Чтобы скрыть преступление, он сначала покрыл тело строительной ватой, а затем заложил кирпичом в стене подсобки своего бара.

Позже, из-за сильного запаха разложения, он даже просил знакомого мастера «укрепить» кладку. Лишь в октябре полиция смогла обнаружить останки Луминицы П. с помощью служебных собак.

Ложь и отрицание вины

В ходе судебных заседаний Лехель Л. свою вину категорически возражал. Чтобы объяснить исчезновение Луминицы, он придумывал разные версии: якобы она уехала с кем-то в Грецию, затем что она находится в Румынии или Берлине.

Точная причина смерти Луминицы П. установить не удалось, однако суд пришел к выводу, что ее убил именно Лехель Л. Известно, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом и отбывал наказание на родине в Румынии за уклонение от уплаты налогов.

Прощальный пост в Facebook

Незадолго до ареста Лехель Л. опубликовал на своей странице в Facebook загадочный пост. Это сообщение вполне можно поймать как признание мужем своей вины и признание в убийстве.

«Все хорошее в жизни — незаконно. Я прощаюсь и ухожу, но буду помнить о тебе на каждом шагу», написал он в социальной сети.

