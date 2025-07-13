Шокирующие подробности вечеринки Rave The Planet: более 60 человек попали в больницы в критическом состоянии

Вечеринка / © Associated Press

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Во время техно-вечеринки Rave The Planet, состоявшейся накануне в Берлине, медицинская помощь понадобилась 89 участникам мероприятия, из них 69 госпитализировали. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Об этом пишет BILD.

Во время масштабной вечеринки в столице Германии Rave The Planet, которая состоялась накануне, произошла массовая госпитализация из-за симптомов передозировки наркотиками и алкоголем. Всего помощь получили 89 человек, 69 из них пришлось госпитализировать в больницы. По словам представителя службы спасения, среди пострадавших обнаружили типичные для массовых мероприятий проблемы со здоровьем, а также зафиксировали серьезные телесные повреждения, которые в некоторых случаях угрожали жизни.

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Сейчас официальной информации о погибших нет, но расследование продолжается. Организаторы события пока не предоставили официальных комментариев, однако отметили, что несмотря на дождь на вечеринке собралось около 200 тысяч человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в американском штате Коннектикут полиция нашла около 100 пакетов с фентанилом в доме 13-летнего мальчика