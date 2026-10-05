Шокирующие цифры: сколько Украина потеряет из-за российских ударов по портам

Экспорт зерна / © Associated Press

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Россия усилила воздушную кампанию против Украины, нанося удары по городам, критической инфраструктуре и портам Черного моря. Последствия этой агрессии могут выйти за пределы Украины — под угрозой оказались экспорт зерна и продовольственная безопасность десятков стран.

Об этом пишет Financial Times.

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Удары России по портам Украины: что происходит с экспортом зерна

Как сообщает Financial Times, с июля российские удары по украинским черноморским портам фактически парализовали значительную часть их работы. Из-за повреждений портовой инфраструктуры украинские аграрии сталкиваются с серьезными проблемами при вывозе урожая.

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В частности, часть зерна остается на складах без возможности экспорта, а аграрии вынуждены продавать продукцию по заниженным ценам. По оценкам, до 11 млн. тонн аграрной продукции могут остаться без достаточных мощностей для хранения.

«Черноморские порты имеют ключевое значение для украинской экономики. До полномасштабного вторжения более 90% украинского экспорта зерна проходило через них около 60 млн тонн зерна в год. Союзники Украины уже выделяют средства на временные хранилища, но это не решает проблему экспорта», — отмечает Financial Times.

По данным Financial Times, в настоящее время часть портовых мощностей повреждена, а судоходство стало значительно опаснее из-за российских атак, что создает серьезные логистические проблемы для аграрной отрасли Украины.

Почему черноморские порты важны для Украины и мирового рынка продовольствия

Одним из серьезных последствий может стать сокращение поставок украинской аграрной продукции на мировой рынок. По информации издания, Украина остается одним из важных поставщиков зерновых и масличных культур в мире.

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«От украинского зерна зависят страны Ближнего Востока, Египет, Турция, Индия и другие регионы, импортирующие продовольствие. Длительная блокировка портов может сказаться на продовольственных ценах и поставках в эти страны», — отмечает Financial Times.

Отдельную опасность представляют удары по гражданским судам. Журналисты обращают внимание: российские атаки уже распространились на корабли вблизи украинских портов.

В частности, сегодня, 5 октября, российские беспилотники поразили судно под флагом Антигуа и Барбуды недалеко от Черноморска. В результате атаки погиб капитан, судно загорелось. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Новые типы российских дронов и экономические потери Украины

Россия использует новые типы ударных беспилотников, в том числе дроны с реактивными двигателями. По данным Financial Times, они более сложны для перехвата, чем более медленные модели, которые российские войска применяли в начале полномасштабной войны.

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«Реактивные двигатели делают их более быстрыми, поэтому системам ПВО сложнее перехватить такую цель», — пишет издание.

Ужесточение атак создает дополнительное давление на украинскую экономику. По оценке Financial Times, если ситуация с портами не изменится, потери Украины от недополученного экспорта могут составить 8 млрд долларов к середине 2027 года.

Как Украина и союзники пытаются возобновить экспорт зерна

Киев и партнеры пытаются найти способы сберечь урожай и восстановить безопасный морской экспорт. По информации Financial Times, Киев ведет переговоры с партнерами и основными покупателями украинской аграрной продукции, включая Египет, Турцию, страны Ближнего Востока и Индию.

По информации издания, союзники Украины выделяют средства на временные хранилища для зерна, а также обсуждаются альтернативные маршруты экспорта. Однако проблема остается острой: Россия отвергает предложения по морскому перемирию, продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру, а гарантии безопасности для судоходства отсутствуют.

Напомним, Турция передала Украине и России предложения по деэскалации ситуации в Черном море.

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