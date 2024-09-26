Шокирующий момент: мужчина признался в убийстве своей матери в прямом телеэфире

Он заявил, что не смог с ней справиться.

Ужасное признание мужчины в прямом телевизионном эфире повлекло этическую войну в Италии.

Об этом сообщает Metro.

50-летний Лоренцо Карбоне давал интервью телеканалу Pomeriggio5 у своего дома в Спецано-ди-Фиорано, когда вдруг сознался в убийстве своей пожилой матери.

Заметно расстроенный, он сказал журналисту Фабио Джуфриду: "Я задушил ее, я не знаю, почему я это сделал. Время от времени она меня злила, потому что постоянно повторяла свои слова".

Его маму, 80-летнюю Лоретту Леврини, страдавшую деменцией, нашла мертвой дочь в минувшие выходные.

Съемочная группа якобы обнаружила Карбоне возле его дома. После того как он признался, они вызвали полицию, а затем показали его признание как "эксклюзивную" историю.

Лоренцо Карбоне / Фото: Pomeriggio

Гайя Тортора, заместитель директора телеканала TG La7, раскритиковала это решение, написав: "Это не наша работа. Нарушая этический кодекс, мы падаем на самое дно".

Ведущая программа Мирта Мерлино защитила выход интервью в эфир. Она сказала: "Я получила звонок от корреспондента за несколько минут до выхода в эфир. У меня было мало времени на размышления. Я заботилась только об одном: чтобы это не помешало расследованию. Мужчина был в розыске. Вызвали полицию, которая позволила мне транслировать кадры с интервью".

После этих испытаний Карбоне был арестован и взят под стражу. Он сказал репортеру: "Я не мог больше терпеть, я не мог с ней справиться. Я не знаю, почему я это сделал".

Вскрытие женщины должны сделать на днях.

Напомним, племянник похитил кости умершего дяди и шантажировал семью. Он пытался потребовать 203 000 долларов США, чтобы уплатить свои долги за азартные игры.

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