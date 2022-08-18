Шокирующий побочный эффект: у больного обезьяньей оспой мужчины начал гнить нос (фото)

Сообщается, что мужчина обратился к своему врачу после того, как на его носу появилось красное пятно. Доктор предположил, что это солнечный ожог, и отпустил его домой. Но через несколько дней поражение на его носу начало чернеть, это вызывало беспокойство.

О редком случае пишет New York Post.

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Как говорится в статье Infection , вскоре мужчина также обнаружил наполненные навозом язвы по всему телу, которые были особенно сильными вокруг полового органа и рта. После этого гражданин Германии снова обратился к врачам. Они решили проверили его на осп обезьян и дали противовирусные препараты для борьбы с вирусом. Во время пребывания в больнице он также прошел тестирование различных заболеваний, передающихся половым путем. У него диагностировали сифилис и ВИЧ, о чем мужчина не знал. К тому времени сифилис распространился на несколько органов, а его ВИЧ-инфекция переросла в СПИД.

По словам авторов исследования, случай мужчины был таким тяжелым, потому что ВИЧ ослабил его иммунитет – и он стал восприимчив к некрозу – смерти тканей тела.

Напомним, в Европе зафиксировали первую смерть от обезьяньей оспы.

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