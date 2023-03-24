Шоколадную фабрику в Латвии подозревают в поддержке российской армии

Служба государственной безопасности Латвии проверяет информацию о предприятии Pobeda Confectionery, которое может быть причастно к поддержке вооруженных сил России. Фабрика компании в городе Вентспилсе производит шоколад и другие сладости, которые якобы передавались в качестве пожертвования для российской армии.

Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

Причиной проверки стала информация, распространенная на некоторых российских интернет-ресурсах, о том, что исполнительный директор фабрики Ольга Муравьева получила благодарность от общества "Боевое братство" российского города Егорьевская за то, что с начала войны компания пожертвовала более 15 тонн своей продукции российской армии.

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В Министерстве иностранных дел Латвии изданию сообщили, что ни европейские, ни американские санкции не направлены против российской пищевой промышленности, однако такие "инвестиции", поддерживающие войну России в Украине, неприемлемы. Если информация подтвердится, министерство обещает принять необходимые решения, но не уточняет какие именно.

Согласно открытым данным, 90,2% капитала Pobeda Confectionery принадлежит кипрской компании Adellaar Holdings Limited, а владельцами остального капитала являются Виталий и Ольга Муравьевы – бывшие граждане России, а ныне Кипра.

Напомним, ранее в латвийском городе Марупе пожарные потушили пожар на заводе американской компании Edge Autonomy Holdings. Здесь производят беспилотные летательные аппараты, которые поставляются почти в 70 стран, в частности в Украину.

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