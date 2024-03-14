Шоколадный "апокалипсис" уже не за горами: заканчиваются какао-бобы

Крупнейшие африканские какао-плантации в Кот-д'Ивуаре и Гане остановили или сократили переработку, поскольку не могут позволить себе покупать какао-бобы. Это означает, что цены на шоколад во всем мире, скорее всего, возрастут.

Об этом пишет Reuters.

Производители шоколада уже повысили цены для потребителей после трех лет плохих урожаев какао в двух странах, производящих почти 60% мирового какао. Ожидается, что этот год будет неурожайным.

За последний год цены на какао значительно выросли, превысив многочисленные исторические максимумы.

Производители шоколада не могут производить шоколад из какао-сырца и полагаются на переработчиков, которые превращают какао-бобы в масло и жидкость, из которых можно сделать шоколад.

Однако переработчики утверждают, что не могут позволить себе покупать какао-бобы.

Даже международный трейдер Cargill пытался найти источники какао-бобов для своего главного перерабатывающего завода в Кот-д'Ивуаре, остановив в прошлом месяце свою деятельность примерно на неделю.

В Гане, являющейся вторым производителем какао в мире, большинство заводов, в том числе и государственная компания по переработке какао (CPC), неоднократно приостанавливали работу на несколько недель с начала сезона в октябре.

Ранее стало известно, что в мире могут подорожать бананы из-за климатического кризиса. Больше об этом читайте в новости.

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