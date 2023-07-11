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Шольц анонсировал заявление G7 о гарантиях безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Шольц анонсировал заявление G7 о гарантиях безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе

Шольц анонсировал заявление G7 о гарантиях безопасности для Украины / Фото: Associated Press

Страны-члены НАТО согласовали общую позицию по интеграции Украины в оборонный альянс.

В Вильнюсе, 11 июля, страны G7 выступят с совместным заявлением по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Щельц, пишет Le Monde.

"Для нас изначально важно, чтобы для Украины были обязательства по безопасности, которые могут быть эффективными после достижения мира. Страны G7 сделают совместное заявление, чтобы выразить это", — сказал канцлер Германии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ценит наших союзников и нашу общую безопасность. Украина получила сигналы от НАТО о том, что обсуждаются формулировки по безопасности нашего государства, однако это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины.

Американский президент Джо Байден заявил, что страны-члены НАТО согласовали общую позицию по интеграции Украины в оборонный альянс.

Президент Анджей Дуда заявил, что Польша заинтересована в том, чтобы Украина как можно быстрее вступила в НАТО. Она обладает сильной армией с большим опытом. Но на саммите в Вильнюсе 11-12 июля такого решения не будет – нужно дождаться окончания войны.

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Дата публикации
Просмотры
1398
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