Шольц анонсировал зимний пакет помощи Украине: какое оружие предоставит Германия

Немецкая помощь будет сосредоточена на усилении противовоздушной обороны Украины.

В четверг, 19 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении в Бундестаге перед саммитом ЕС, который пройдет 26-27 октября в Брюсселе, пообещал дальнейшие поставки оружия и финансовую поддержку Украине.

Об этом говорится в заявлении Шольца, опубликованном на официальной странице правительства Германии.

“Германия составит зимний пакет для атакуемой Россией страны. Все, что необходимо для противовоздушной обороны, находится в центре внимания", — заявил глава немецкого правительства.

Олаф Шольц также сообщил, что на саммите ЕС будут проходить дискуссии по финансовой помощи Украине.

“У нас есть четкая позиция по этому поводу. Мы, европейцы, должны вместе обеспечить эту помощь для Украины, финансовой стабильности страны”, – подчеркнул он.

Как сообщает немецкое издание Tagesschau со ссылкой на министерство обороны страны, Германия поставит в Украину дополнительную единицу зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы Iris-T, новые зенитные танки Gepard и новые необходимые боеприпасы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Украине и Молдове дальнейшую поддержку в борьбе с агрессоркой Российской Федерацией, несмотря на кризис на Ближнем Востоке.

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