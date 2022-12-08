Шольц готов обсуждать с Путиным контроль над вооружением в Европе, однако есть условие

В Германии канцлер Олаф Шольц заявил, что готов к переговорам с Россией по контролю над вооружениями в Европе, однако при условии, что в Украине закончатся боевые действия.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает FUNKE Audio.

Он считает необходимым говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе.

"Прежде всего Россия должна прекратить войну и вывести свои войска", – сказал Шольц.

Также он добавил, что после прекращения боевых действий в Украине встанет вопрос о том, как можно обеспечить безопасность Европы.

"Конечно, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы предлагали это еще до войны. В этой позиции ничего не изменилось", – сказал он.

Шольц подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину, в то же время предостерег от конфронтации России с НАТО.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить прямую войну между Россией и НАТО. От этого конфликта в мире все только проиграют", – сказал он.

Добавим, что хотя глава Кремля Путин 7 декабря заявил о росте угрозы ядерной войны, Олаф Шольц выразил мнение, что угроза эскалации ядерной войны на сегодняшний день уменьшилась.

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил мнение, что Путин не применит ядерное оружие.

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