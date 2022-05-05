Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шольц и Байден в ходе разговора договорились не признавать легитимность смены границ Украины Россией

Дата публикации
Просмотры
317
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Шольц и Байден в ходе разговора договорились не признавать легитимность смены границ Украины Россией

Associated Press

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден в четверг 5 мая провели разговор. По результатам переговоров лидеры двух стран согласились не признавать какие-либо территориальные достижения России в Украине.

Также Шольц и Байден осудили "недавние комментарии российского руководства, пытающиеся дискредитировать демократически легитимизированное украинское руководство". Также они заявили о дальнейшей военной помощи Украине.

Об этом говорится в заявлении представителя германского правительства, сообщает информационное агентство Reuters.

"Они согласились с тем, что Украине необходимо оказывать дальнейшую существенную и постоянную поддержку в практике ее законного права на самооборону", — добавил представитель канцлера Германии.

Как сообщалось, в Украину планирует приехать глава МИД Германии Анналена Бербок. В планах визита немецкой дипломатки – встретиться с представителями украинской власти.

Кроме этого, посетить Киев может немецкий президент Штайнмайер, его пригласил Зеленский во время телефонного разговора в четверг, 5 мая. Впрочем, пока неизвестно, готов ли президент ФРГ поехать в Киев и когда это может произойти.

Читайте также:

Украина запускает глобальную инициативу United24

Украина запускает глобальную инициативу United24
Следующая публикация