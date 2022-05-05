Шольц и Байден в ходе разговора договорились не признавать легитимность смены границ Украины Россией

Шольц и Байден в ходе разговора договорились не признавать легитимность смены границ Украины Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден в четверг 5 мая провели разговор. По результатам переговоров лидеры двух стран согласились не признавать какие-либо территориальные достижения России в Украине.

Также Шольц и Байден осудили "недавние комментарии российского руководства, пытающиеся дискредитировать демократически легитимизированное украинское руководство". Также они заявили о дальнейшей военной помощи Украине.

Об этом говорится в заявлении представителя германского правительства, сообщает информационное агентство Reuters.

"Они согласились с тем, что Украине необходимо оказывать дальнейшую существенную и постоянную поддержку в практике ее законного права на самооборону", — добавил представитель канцлера Германии.

Как сообщалось, в Украину планирует приехать глава МИД Германии Анналена Бербок. В планах визита немецкой дипломатки – встретиться с представителями украинской власти.

Кроме этого, посетить Киев может немецкий президент Штайнмайер, его пригласил Зеленский во время телефонного разговора в четверг, 5 мая. Впрочем, пока неизвестно, готов ли президент ФРГ поехать в Киев и когда это может произойти.

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