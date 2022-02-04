Шольц и Джонсон во время разговора договорились продолжить работу над пакетом санкций против РФ

Шольц и Джонсон во время разговора договорились продолжить работу над пакетом санкций против РФ

Лидеры сошлись во мнении о важности продолжения диалога с Россией.

В пятницу, 4 февраля, состоялся очередной разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и канцлера Германии Олафа Шольща. В частности, они обсудили вопросы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Также читайте Эстония размышляет над предоставлением Украине дополнительного оборонного вооружения из-за российской агрессии

В официальном заявлении парламента Британии говорится, что Борис Джонсон раскрыл детали Шольца о его беседах с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

" Лідери зійшлися на думці про важливість продовження діалогу з Росією. Вони вирішили використовувати всі доступні дипломатичні канали, щоб покласти край нинішній напруженості, яка відстежується біля українських кордонів. Прем'єр-міністр і канцлер Шольц підкреслили необхідність донести до Росії про наслідки у разі подальшого вторжение в Украину", — говорится в пресс-релизе правительства Британии.

Кроме того, в ходе переговора Борис Джонсон и Олаф Шольц договорились продолжить сотрудничество с другими международными партнерами над комплексным пакетом российских санкций. Премьер-министр подчеркнул, что экономические ограничения должны быть немедленно введены в случае дальнейшей российской агрессии.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Киев 14 февраля с официальным визитом. В этот день Шольц проведет переговоры с Зеленским.

Собчак признала, что ее не хотят видеть в Украине после визита в Крым

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.