Шольц и Макрон собираются в Москву на встречу с Путиным: будут говорить об Украине

Шольц и Макрон собираются в Москву на встречу с Путиным: будут говорить об Украине

Но перед поездкой в Россию лидери государств заявили, что переговорят с главой Белого дома Джо Байденом.

Президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что может встретиться с главой России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает France 24.

"Это зависит от прогресса в наших дискуссиях в ближайшее время. Я ничего не исключаю", — сказал Макрон журналистам, имея ввиду возможность поездки в Россию для поиска дипломатического решения ситуации в Украине.

Также президент Франции заявил, что "в ближайшие часы" поговорит со своим американским коллегой Джо Байденом о ситуации в Украине. Макрон подчеркнул, что для него является приоритетной задачей не допустить увеличения эскалации вокруг Украины.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что планирует встретиться с Путиным. Об этом он рассказал немецкому телеканалу ZDF. Встреча должна состояться в Москве, но сначала канцлер отправится в США, чтобы переговорить с Байденом.

"Я работаю со всеми союзниками и пантерами в Европейском Союзе по вопросу Украины. Здесь происходит согласованная политика, и мы примем хорошо подготовленные решения", — сказал Шольц.

Он назвал ситуацию на украинских границах очень серьезной и напомнил о большом количестве российских солдат, стянутых туда.

"Поэтому очень важно быть четким в том, что нападение на территориальную целостность Украины будет иметь очень высокую цену (для России — ред.)", — предупредил канцлер. В то же время он не согласился с утверждением, что Берлин является "ненадежным партнером" Киева в этом вопросе.

"Германия – страна, которая предоставила Украине наибольшую помощь", — подчеркнул Шольц.

В заключение канцлер упомянул и о Нормандском формате, где "Германия и Франция вместе с Украиной и Россией пытаются выйти из нынешней очень запутанной ситуации".

Напомним, что 31 января Путин и Макрон второй раз за неделю провели разговор и обсудили Украину. 28 января состоялся еще один телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с Путиным.

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