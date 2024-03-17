Шольц на Ближнем Востоке сделал важное заявление о наступлении Израиля в Секторе Газа

В городе на южной окраине разрушенного палестинского анклава находится более половины из 2,3 миллионов жителей Сектора Газы.

Израильское наступление на южный город Рафах в Секторе Газа сделает "очень сложным" сохранение мира в регионе из-за вероятного большого количества жертв среди гражданского населения.

Об этом заявил в воскресенье, 17 марта, канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с королем Иордании Абдуллой, передает Reuters.

"Израиль имеет полное право защищать себя... В то же время не может быть, чтобы бежавшие в Рафах в Газе оказались под прямой угрозой из-за военных действий и операций, которые там планируют проводить", — подчеркнул он.

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В городе на южной окраине разрушенного палестинского анклава находится более половины из 2,3 миллионов жителей Сектора Газы.

В то же время, Израиль утверждает, что Рафах является одним из последних опорных пунктов ХАМАС, который он пообещал ликвидировать, и заверил, что мирные жители будут эвакуированы.

Шольц не ответил прямо на вопрос о том, отреагирует ли Германия на широкомасштабное наступление на Рафах, например, ограничив экспорт немецкого оружия в Израиль.

При этом канцлер Германии заверил, что необходимость сохранения жизни гражданских жителей будет одним из главных аргументов на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые он проведет позже в воскресенье во время своей поездки в регион.

Шольц сказал, что его переговоры с королем Абдаллой еще раз дали понять, насколько важно, чтобы все договоренности затрагивали долгосрочные перспективы возможного мирного сосуществования между Израилем и палестинским государством.

Напомним, Израиль намерен продолжить вторжение в город Рафах на южной границе Сектора Газа, несмотря на оговорку США от эскалации конфликта.

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