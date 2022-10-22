Шольц назвал еще одну причину, почему Германия не поставляет танки Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что при принятии решения, предоставлять ли Украине танки, ФРГ учитывает также мнение тех стран, которые выступают против санкций РФ и поставки оружия Киеву.

Об этом лидер Германии сказал в интервью Welt.

"Логистика, запчасти, боеприпасы для этих танков российского или постсоветского производства есть в Украине. Мы пытаемся поставлять из других стран. Но факт остается фактом: вопрос, какое вооружение мы поставляем, базируется на очень четком принципе – не действовать в одиночку " – сказал он.

По словам Шольца, от 20-30% немецкого общества против антироссийских санкций и поставки Украине оружия. Поэтому он также учитывает мнение граждан ФРГ при принятии решения.

"Я спорю с теми, кто сомневается, и объясняю причины наших решений, чтобы в этом убедился и тот, и другой. Очень многие считают, что взвешенный курс правительства верен. Так что мнение очень широкое. Мы не должны выпускать это с поля зрения, если хотим держаться вместе как общество" – объяснил Шольц.

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Обещания Германии предоставить танки ВСУ

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 8 октября анонсировала предоставление Украине в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии, а также системы ПВО IRIS-T. 11 октября глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Германия передала Украине IRIS-T, которые уже используются на территории Украины. Что касается танков, то их поставок до сих пор нет.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия передаст Украине до конца года большое количество ранее обещанной военной техники.

Напомним, 25 сентября парламент Германии не смог проголосовать за решение о передаче Украине танков и бронетехники. Документ разрешал немедленно отправить в Украину танки и панцирники из запасов промышленности, а также потребовал поставлять Украине дополнительное тяжелое вооружение.

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