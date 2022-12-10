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Шольц не верит, что Путин пойдет на уступки в войне: Он четко говорит о завоевании Украины

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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1955
Время на прочтение
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Шольц не верит, что Путин пойдет на уступки в войне: Он четко говорит о завоевании Украины

Фото: Associated Press

Шольц заявил, что он будет продолжать разговор с Путиным.

Немецкий канцлер Олаф Шольц, который является одним из немногих западных лидеров, которые после вторжения в Украину продолжают говорить с российским диктатором Владимир Путиным, считает, что глава Кремля не пойдет на уступки в войне.

Об этом он сказал на встрече с избирателями в Потсдаме, пишет Bild.

"Каждый раз, когда я разговариваю с Путиным, он очень четко дает понять, что речь идет о завоевании (новых территориях Украины – ред.). Он хочет насильно отвоевать часть украинской территории", — заявил Шольц.

Также канцлер рассказал, что его удивляет то, что президент РФ делает заявления о якобы успехе на фронте на фоне ощутимых потерь российской армии.

"Мы не знаем точно, сколько российских военнослужащих погибло. Возможно, 100 000", – предположил лидер Германии.

Стоит отметить, с начала войны в Украине Шольц неоднократно звонил Путину. Последний разговор состоялся в начале декабря. Тогда Шольц осудил российские атаки на украинскую инфраструктуру, а Путин — "деструктивную линию западных государств, включая Германию, поддерживающую Киев оружием и обучающую украинских военных".

Напомним, ранее Шольц заявил о готовности обсуждать с Путиным контроль над вооружениями в Европе, однако при условии, что в Украине закончатся боевые действия.

Обращение Шольца к Кремлю, вооружение от Германии и переговоры Украины и России - Алексей Макеев

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Дата публикации
Просмотры
1955
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