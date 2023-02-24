Шольц обещает максимальную поддержку: "Нас очень поражает мужество украинцев"

Правительство Германии сделает все возможное, "чтобы не было эскалации войны между Россией и НАТО".

Германия будет в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе. Берлин будет делать это настолько сильно и долго, насколько потребуется.

Об этом он сказал в своем обращении накануне российского вторжения.

"Что нас всех поражает, то это решительность и мужество украинцев, то, как они защищают свою свободу. Германия будет поддерживать их в этом так сильно и так долго, как это необходимо", — заявил Олаф Шольц.

По его словам, Германия уже предоставила Украине оружие в 14 млрд евро. Также Берлин помогает финансово, а также оказывает гуманитарную поддержку.

По словам канцлера, правительство Германии сделает все возможное, "чтобы не было эскалации войны между Россией и НАТО".

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия уже проиграла войну, которую развязала против Украины год назад. Также он пообещал сделать " все зависимое, чтобы получить оборудование и боеприпасы " , которые нужны Украине.

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