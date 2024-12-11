Шольц объявил "зимнюю" помощь Украине

Канцлер Германии подчеркнул, что вложения средств в украинские компании – это инвестиции в будущего члена ЕС.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления на открытии немецко-украинского экономического форума в Берлине в среду, 11 декабря, призвал немецкие компании увеличить свои инвестиции в украинский бизнес.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если вы инвестируете в Украину сегодня и в ближайшие годы, то вы инвестируете в будущего члена ЕС", – заявил Шольц.

Он добавил, что первые совместные предприятия уже появились в сфере ВПК, и, по его мнению, такое сотрудничество между Украиной и Германией будет "динамично продолжаться".

Канцлер отметил, что когда война в Украине закончится, вся Европа увидит, какие перспективы экономического роста и возможности для развития есть в Украине. По его словам, похожие ситуации "раньше встречались только в странах Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к ЕС за последние два десятилетия", и в этих историях успеха экономика Германии сыграла большую роль, получив при этом существенную выгоду.

"В Украине действуют около 2000 немецких компаний. Многие из них планируют дополнительные инвестиции. Вы помогаете восстановить страну", – подчеркнул Шольц.

Он добавил, что Украина уже культурно и политически относится к Европе и, пройдя необходимые процедуры, обязательно станет государством-членом ЕС, "со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями".

"Зимняя" помощь для Украины

На форуме Шольц также объявил о выделении дополнительной "зимней" помощи Украине. Для поддержания работы небольших теплоэлектростанций, котелен, генераторов и солнечных систем, которым каждый день угрожают российские ракетно-дроновые атаки, правительство Германии выделило 70 млн евро. Кроме того, Германия активно помогает укреплять украинскую систему ПВО.

"До конца года будет доставлена ​​шестая система IRIS-T SLM, дополнительные пусковые установки для Patriot и дополнительный Gepard. И это продолжится в следующем году", – заверил канцлер Германии.

Напомним, в Германии назвали условия для передачи Украине ракет Taurus. Кандидат в канцлеры Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Украина может получить крылатые дальнобойные ракеты Taurus только после согласования этого вопроса с США.

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