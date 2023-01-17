Шольц официально объявил о назначении нового министра обороны Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц официально объявил, что новым министром обороны будет назначен глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус.

Об этом Олаф Шольц сообщил в Twitter.

"Я рад, что новым министром обороны будет Борис Писториус, выдающийся политик из нашей страны. Благодаря своему опыту, компетентности и настойчивости, а также большому сердцу, он именно тот человек, который нужен Бундесверу в поворотный момент", — говорится в сообщении.

Писториус с 2013 года занимает должность министра внутренних дел Нижней Саксонии, а с 2017 – является членом земельного парламента в Ганновере. С 2006 по 2013 год он был мэром Оснабрюка.

Новый глава Минобороны Германии

Во вторник, 17 декабря, немецкое издание Spiegel сообщило, что новым министром обороны Германии станет соратник канцлера Олафа Шольца по партии и министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус.

Борис Писториус возглавит министерство после того, как его предшественница Кристина Ламбрехт накануне написала заявление об отставке.

Вероятно, ее отставка связана с рядом ошибок, в частности, речь идет о новогоднем обращении Ламбрехта, которое вызвало возмущение как политиков, так и граждан. На видео у министерши за спиной взрывались фейерверки, когда она говорила о войне в Украине.

Читайте также: