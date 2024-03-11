Шольц отреагировал на заявление Папы Римского о "белом флаге"

Правда в том, что Украина защищается против агрессора и имеет для этого широкую международную поддержку, отметили в федеральном правительстве Германии.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц не разделяет мнение Папы Римского Франциска о том, что Украина должна была иметь мужество "поднять белый флаг" и начать переговоры с Россией.

Об этом сказал спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге 11 марта, передает "Укринформ".

"Как вы понимаете, канцлер не разделяет мнение Папы в этом вопросе", — сказал спикер.

Гебештрайт также отметил, что в Берлине приняли во внимание не только заявление понтифика, но и разъяснение Ватикана относительно нее, попытку прояснить слова Папы.

"Правда в том, что Украина защищается против агрессора и имеет для этого широкую международную поддержку", — сказал он.

Штеффен Гебештрайт напомнил, что российский президент решил не соблюдать какие-либо правила и международное право и ведет противозаконную войну против Украины.

Удивление заявлением Папы Франциска выразила также министр иностранных дел Анналена Бербок. "Я этого не понимаю", — сказала она в ток-шоу "Caren Miosga".

Федеральный канцлер Олаф Шольц 2 марта встретился с Папой Римским Франциском в рамках частной аудиенции в Ватикане. Как рассказал после нее сам канцлер, он обсудил с главой католической церкви "большие вызовы и серьезные проблемы, такие как ужасная, агрессивная война России против Украины".

Напомним, что Папа Римский Франциск считает, что для Украины было бы "мужественным поступком" поднять "белый флаг".

Читайте ведущие новости дня: