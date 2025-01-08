Шольц ответил на заявления Трампа относительно контроля над Гренландией

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с ответом на заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении получить контроль над Гренландией.

Об этом сообщает Bild.

"Нарушение границ противоречит основным принципам международного права", – заявил канцлер.

По информации Bild, после высказываний Трампа о Гренландии Шольц провел телефонные переговоры с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Напомним, в декабре 2024 года Дональд Трамп снова заявил, что хочет купить Гренландию. Он сказал, что владение и контроль над этой территорией является "абсолютной необходимостью" для США. Правительство острова ответило, что он не продается.

Правительство Дании объявило об увеличении расходов на оборону Гренландии, которая является ее самоуправляемой частью, после скандальных заявлений Трампа о желании купить самый большой остров мира.

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