Шольц поддержал идею Макрона о создании нового "европейского политического сообщества"

Европейские лидеры намерены один-два раза в год собираться на отдельный форум для обсуждения ключевых тем, касающихся континента.

Находящийся с визитом в Чехии канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает идею французского президента Эммануэля Макрона о создании "европейского политического сообщества".

Об этом сообщает издание iDnes.

Президент Франции ранее анонсировал первую встречу лидеров стран ЕС в Праге для создания новой европейской политической группы, которая будет собираться регулярно для обсуждения проблем безопасности Европы.

Об этой новой группе упомянул и Шольц, заявив во время своего выступления в Пражском Карловом университете, что поддерживает идею Макрона о создании "европейского политического сообщества".

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"На этом новом форуме мы будем обсуждать один или два раза в год ключевые темы, касающиеся нашего континента в целом — безопасность, энергетику, климат и связь", — сказал немецкий канцлер.

Напомним, Европейский союз планирует приостановить упрощенный визовый режим с Россией. Если это произойдет, то чтобы попасть в страны Европейского союза россиянам нужно будет дольше ждать выдачу виз и предоставлять много документов.

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