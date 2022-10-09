Шольц побеседовал по телефону с Байденом: известно, о чем договорились

Отказ России выполнить международные требования по прекращению боевых действий в Украине ведет РФ ко все большей международной изоляции.

Днем 9 октября канцлер Германии Олаф Шольц разговаривал с президентом США Джо Байденом. В центре внимания почти часового разговора была подготовка к предстоящим встречам в формате G7 и G20, во время которых также будут рассмотрены вопросы российского вторжения в Украину и способы борьбы с его последствиями.

Об этом сообщили в правительстве Германии.

"В ходе встречи Федеральный канцлер и президент США согласились, что последние аннексии украинских территорий Россией были массовым нарушением принципов Устава Организации Объединенных Наций и должны рассматриваться как попытка насильственного завладения иностранной территорией и никогда не будут приняты", — отметили в Германии.

По информации пресс-службы правительства Германии, главы стран осудили эскалацию и разделили оценку того, что "частичная" мобилизация России "была серьезной ошибкой".

"Это еще раз показывает, какую горькую цену должны заплатить российские граждане за просчеты президента Путина. Они раскритиковали недавние ядерные угрозы Москвы как безответственные и согласились, что такой шаг будет иметь серьезные последствия для России", — отметили в источнике.

США и Германия будут продолжать неукоснительно поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии и восстановление ее суверенитета и территориальной целостности, а также будут поддерживать санкционное давление на Россию, подчеркнули Байден и Шольц.

Федеральный канцлер и президент США также осудили акты саботажа по трубопроводам Nord Stream I и Nord Stream II. Целенаправленные нарушения критической инфраструктуры были недопустимы и привели к единодушным ответам.

Реакция Путина на поражение в войне и возвращение Крыма: что известно

Успехи украинской армии на северо-востоке, в частности освобождение города Изюм, являющегося ключевым железнодорожным узлом, были важнейшими достижениями Украины.

Есть признаки того, что нынешнее наступление ВСУ в дальнейшем может значительно отодвинуть линию фронта.

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