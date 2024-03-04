Шольц позиционирует себя "канцлером мира" ради предвыборной кампании – Bild

Канцлер Германии Олаф Шольц позиционирует себя "канцлером мира" ради предвыборной кампании, идя по стопам предшественника Шредера.

Об этом пишет "Bild".

На прошлой неделе Олаф Шольц высказался против поставок Киеву немецких ракет Taurus и отправки войск в Украину. Газета Handelsblatt пишет, что это начало предвыборной кампании Шольца, желающего представить себя "канцлером мира" для роста рейтинга своей партии СДПГ.

Социал-демократ Ральф Штегнер прямо сказал, что "при другом канцлере мы, пожалуй, уже давно были бы стороной конфликта". Политик напомнил, что в 2002 году канцлер от СДПГ Герхард Шредер отверг участие бундесвера в войне в Ираке. Тогда это повысило его рейтинг.

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Как пишет главный редактор BILD Роберт Шнайдер, теперь к той же тактике прибег и Шольц. Журналист называет его "фальшивым канцлером мира", отмечая, что закончить войну в Украине может только давление на Россию. Шнайдер уверен, что поставки Taurus "действительно произведут впечатление на россиян, о чем свидетельствует публикация прослушивания разговора немецких офицеров".

"В течение десятилетий жесточайшей конфронтации блоков после 1945 года самое надежное сдерживание предотвратило новую войну в Европе и позволило выжить Западному Берлину. А мы так и не произвели на Путина никакого впечатления. Напротив, его должно лишь порадовать то, как Запад публично разлагается в вопросе Украине. Его войска продвигаются на поле боя. А российская экономика растет, несмотря на санкции", — говорится в сообщении.

Главный редактор BILD добавляет, что московский диктатор можно остановить только тогда, когда он испугается проиграть войну и, как следствие, потерять власть в России. Только тогда он будет готов сдаться.

"Политика умиротворения, умиротворения и безжизненной военной поддержки Украины, наоборот, лишь вдохновляет его. А Владимиру Зеленскому в Киеве приходится бояться канцлера мира Олафа Шольца больше, чем Владимира Путина в Москве", - пишет автор издания.

Напомним, отказ канцлера Германии Олафа Шольца одобрить поставки ракет Украине вызвал критику со стороны немецких политиков на фоне разгоревшегося в Бундесвере шпионского скандала.

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