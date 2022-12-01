Шольц предложил Европе вернуться к довоенному "мирному порядку" с РФ, если Путин прекратит агрессию — СМИ

Шольц заявил, что Европа "должна вернуться к тем договоренностям, которые были в течение последних десятилетий и составляли основу для мира и порядка безопасности".

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил Западу вернуться к своему довоенному "мирному порядку" с Россией и решить "все вопросы общей безопасности" после войны в Украине, если глава Кремля Путин прекратит агрессию против своих соседей.

Об этом немецкий лидер заявил в выступлении на Берлинской конференции по вопросам безопасности, пишет The Times.

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В статье отмечается, что Шольц подчеркнул, что на сегодняшний день о возобновлении дипломатического партнерства с Россией не может идти и речи, поскольку она "нарушила мирный порядок, над которым мы работали на протяжении многих десятилетий". Впрочем, если Путин прекратит агрессию, то, чтобы Европа восстановила с РФ "мирный порядок".

"И для России это также означает, что она признает, что существуют открытые общества, демократии, которые идут совсем другим путем... В конце концов, со стороны стран-членов Европейского Союза, со стороны НАТО агрессии нет, и все вопросы совместной безопасности могут быть решены и обсуждены. Готовность к этому есть", – заявил Шольц.

"Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и сделать его снова безопасным, если у России есть желание вернуться к этому мирному порядку", — добавил он.

Как менялось отношение Шольца к РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии был одним из немногих лидеров ЕС, который продолжал поддерживать общение с Путиным. Он надеялся, что разговорами закончит войну. Его страна неохотно оказывала военную помощь. Ситуация изменилась после открытия страшных преступлений оккупантов в Украине.

На 9 месяце войны Шольц стал более категоричным в Россию. В частности, 30 ноября Шольц отметил, что будет поддерживать Украину в борьбе с агрессорской Россией до победы в войне.

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