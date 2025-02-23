Шольц признал поражение на выборах: новым канцлером Германии может стать Фридрих Мерц

Канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение своей партии на парламентских выборах и взял ответственность за него на себя. Такое заявление он сделал после того, как экзитпол показал, что его левоцентристская Социал-демократическая партия заняла третье место.

Об этом сообщает Reuters.

Шольц назвал итог выборов "горьким результатом" и подчеркнул, что он ответственен за это поражение.

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Тем временем глава консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, имеющий больше всего шансов стать новым канцлером, объявил о победе, поблагодарив избирателей за доверие.

“Я знаю ответственность и масштаб вызова, стоящего перед нами. Я отношусь к этому с глубоким уважением и знаю, что это будет непросто”, — сказал он своим сторонникам в Берлине после объявления экзитпола.

Мерц выразил свое уважение политическим оппонентам, отметив, что эта выборная кампания была сложной из-за вызовов, стоящих перед страной – в сферах экономики, миграции, безопасности и внешней политики, внутренней безопасности.

По его словам, самое важное сейчас "как можно быстрее создать в Германии правительство с хорошим парламентским большинством, потому что мир не будет ждать нас и не будет ждать длительных коалиционных переговоров".

Что известно о Фридрихе Мерце

69-летний архиконсерватор Мерц никогда не занимал правительственную должность в Германии, хотя еще в 1989 году был избран в Европейский парламент.

Он происходит из Зауэрланда, католического высокогорного региона на дальнем западе Германии, известного своим социальным консерватизмом и сплоченностью сельских общин.

После объединения Германии в 1990 году Мерц отошел в тень Ангелы Меркель, восточногерманской дочери протестантского пастора. Впоследствии его дважды отклонили в качестве преемника Меркеля в должности лидера партии — в 2018 и 2021 годах, прежде чем его настойчивость победила в 2022 году.

Победитель выборов – глава консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц / Фото: Associated Press

Фридрих Мерц вступил в должность главы партии, пообещав уничтожить ультраправую "Альтернативу для Германии", порвав с центризмом Меркель и сдвинув партию вправо.

"Я хочу заниматься политикой, чтобы такая партия, как АдН, больше небыла нужна Германии", — сказал он на съезде консерваторов в январе, обвинив социал-демократа Шольца и его партнеров из "зеленых" в создании условий, которые взрастили ультраправых.

Напомним, на состоявшихся в воскресенье, 23 февраля, парламентских выборах в Германии ультраправая партия "Альтернатива для Германии" получила рекордные 19,5% голосов, обойдя левоцентристскую Социал-демократическую партию Германии действующего канцлера Олафа Шольца. Победу, по предварительным данным, одерживает консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, получившим 29%.

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