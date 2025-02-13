Шольц призвал парламент ввести режим чрезвычайного положения: что он сказал

Канцлер Германии подчеркнул, что никакие решения о мире не могут приниматься без участия Украины и Европы.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал парламент ввести режим чрезвычайного положения в связи с событиями последних 24 часов и заявлениями США по Украине.

Об этом Шольц заявил во время пресс-конференции 13 февраля, передает Visegrаd 24.

Он заявил о необходимости срочного принятия соответствующей резолюции, которая позволит выделить дополнительные средства на оборону без ущерба другим государственным расходам.

Канцлер также предложил реформировать "долговой тормоз", исключив военные расходы по расчету госдолга, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку Украины и укрепление обороноспособности Германии.

Он подчеркнул, что никакие решения о мире не могут приниматься без участия Украины и Европы, а капитуляция Украины чревата безопасностью всего континента. Мирное соглашение должно гарантировать суверенитет Украины и долгосрочную стабильность.

Отметим, что чрезвычайное положение позволяет государству привлекать больше долгов, чем допускается ограничениями.

Напомним, Олаф Шольц больше года отказывался отправлять в Украину крылатые ракеты Taurus.

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