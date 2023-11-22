Шольц призвал Путина прекратить войну в Украине и вывести войска

Ответил ли что-нибудь на призыв Путин, немецкий канцлер не сказал.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что призвал президента РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины и вывести все войска из страны. Это произошло во время G20 с участием главы России.

Об этом рассказал сам Шольц журналистам на пресс-конференции в Берлине вместе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, передает Вarrons.

"Я призвал президента Путина прекратить атаку на Украину и вывести войска, чтобы эта война наконец-то закончилась", — сказал Шольц.

В то же время Мэлони приветствовала предложение Путина относительно "работы над миром в Украине", но добавила, что "не нужно забывать, что Украина — сторона, страдающая агрессией, сторона, на которую напали".

"России достаточно просто вывести свои войска из Украины", — заявила Мэлони.

Напомним, президент РФ Путин не посещал последние два саммита G20, состоявшихся в сентябре 2023 года в Индии и в 2022 году в Индонезии. Вместо него на мероприятиях присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров.

После того как Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского диктатора за незаконную депортацию украинских детей, Путин мало выезжает за пределы России.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпинь отказались выступить на мероприятии.

Президент-диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от "мирных переговоров " с Украиной.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.