Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул, что нельзя допустить прямого столкновения между Россией и НАТО, потому что это "опасно".

Об этом лидер Германии сказал в интервью Welt.

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Немецкий политик спросил, предполагает ли он, что война России против Украины перерастет в мировую. На что Шольц ответил: " Я этого не предполагаю. Но, по крайней мере, вы не должны забывать об опасности. В такой опасной ситуации запрещен какой-либо неосторожный шаг. Между Россией и НАТО не должно быть прямого конфликта".

Шольц заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину. Он считает, что его страна является одним из самых решительных сторонников Украины после США.

"После США Германия является одним из самых решительных сторонников Украины. Финансово, гуманитарно, а также вооружением. Германия поставляет очень важное в этой войне оружие — артиллерию и ПВО. Буквально несколько дней назад мы передали Iris-Т, самую современную систему ПВО в мире, которой нет даже у нашего Бундесвера", — заявил канцлер ФРГ.

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Путин постоянно провоцирует НАТО к прямому столкновению

Российский диктатор Владимир Путин очень раздражен поддержкой союзников Украины, поэтому недавно заявил, что прямое столкновение НАТО с российской армией крайне опасно, ведь обернется катастрофой мирового масштаба.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин постоянно провоцирует НАТО для разрешения войны между Россией и странами Альянса. Как он объяснил, зачем РФ прямое столкновение с оборонным союзом, потому что более престижно проиграть Альянсу, чем Украине.

Так, российские самолеты два дня подряд подлетали к границам одной из стран НАТО — Польши. Для перехвата вражеских самолетов экстренно поднимали и таллийские истребители, которые были аддияны в миссии по воздушному патрулированию Польши.

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