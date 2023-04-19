Шольц раскритиковал Швейцарию из-за позиции на счет оружия для Украины: что говорят в Берне

По его словам, в результате следует принимать даже "неудобные решения".

Немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал Швейцарию из — за нежелания разрешить передачу швейцарских боеприпасов ВСУ. Берн, ссылаясь на свой Закон о военных материалах, запрещает Германии и другим странам передавать Украине приобретенные в Швейцарии вооружения.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Шольц отметил, что обсуждал со швейцарским президентом Аленом Берсе вопросы по поставкам вооружения и продемонстрировал непонимание жесткой позиции Швейцарии.

"Эта война в Европе призывает всех нас критически проанализировать наше представление о себе и иногда быть готовым принимать неудобные, но правильные решения", — подчеркнул он.

Следует заметить, что среди прочего это препятствует экспорту швейцарских боеприпасов для зенитного танка Gepard, о чем просит Германия. По словам главы комитета по иностранным делам в Бундестаге Михаэля Рота, Шольц был "очень разочарован".

В свою очередь президент Швейцарии Ален Берсе подчеркнул, что страна пока будет настаивать на своем нейтралитете: "Вы не можете требовать от нас нарушать наши собственные законы".

По словам швейцарского лидера, такой нейтралитет означает "отнюдь не безразличие". Он также напомнил, что Берн присоединился к санкциям ЕС против России и поддерживает Украину в ее восстановлении.

"Швейцария решительно осуждает военную агрессию России как массовое нарушение международного права", – заметил Берсет.

Напомним, государства "Большой Семки" пообещали предоставить Украине финансовую помощь на сумму более 5 миллиардов долларов. Среди стран, которые согласились предоставить дополнительные средства – Великобритания, Германия и Франция. Кроме этого, в течение следующих шести лет Швейцария выделит Украине 1,9 миллиарда долларов.

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