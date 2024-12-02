Шольц рассказал, что вошло в новый пакет помощи Украине от Германии

Германия предоставила Украине экстренную зимнюю помощь, чтобы наихудшие разрушения можно было быстро восстановить и отремонтировать, отметил Шольц.
Украина получит от Германии не только шестую установку IRIS-T, но и вертолеты Sea King и другое вооружение.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
"Германия только что предоставила Украине экстренную зимнюю помощь, чтобы наихудшие разрушения можно было быстро восстановить и отремонтировать", – заявил Шольц.
Канцлер Германии отметил, что в настоящее время Германия является вторым крупнейшим партнером Украины с объемом помощи около 28 млрд евро, на первом месте США.
Также Шольц заявил, что уже в декабре Украина получит пусковые установки Patriot и самоходные зенитные установки Gepard.
Кроме этого, Шольц заявил, что Германия в следующем году также поставит Украине шесть вертолетов Sea King, системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные дроны.
Ранее стало известно, что в новый пакет помощи от Германии также войдут :
- системы противовоздушной обороны Iris-T;
- десять основных боевых танков Leopard 1A5;
- 60 боевых машин пехоты M84 и M80 и боевых бронированных машин;
- шесть тысяч неуправляемых и 500 управляемых ракет.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев, чтобы во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выяснить, к чему тот готов по мирным переговорам с Россией.
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