Шольц рассказал, какая страна ЕС больше всего помогает Украине

По его словам, встреча лидеров ЕС еще раз подтвердит, что Запад будет продолжать поддерживать Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия оказывает Украине больше помощи из всех стран Европейского Союза.

Об этом он заявил журналистам, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает CNN.

"Среди стран ЕС мы являемся страной, которая оказывает больше финансовой гуманитарной и гуманитарной помощи, но также имеем наиболее конкретную поддержку, когда дело доходит до поставок оружия", — похвастался канцлер Германии.

По его словам, встреча лидеров ЕС станет поводом для того, чтобы "еще раз послать этот сигнал единства, солидарности и показать, что мы будем продолжать поддерживать Украину в защите ее независимости и целостности столько, сколько потребуется".

Напомним, что вчера вечером Олаф Шольц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине. После этой встречи канцлер ФРГ подчеркнул, что Россия не должна выиграть войну.

Сегодня президент Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в Европарламенте в Брюсселе. ТСН.ua собрал основные цитаты из его выступления.

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