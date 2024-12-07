Шольц рассказал, при каком условии немецкие миротворцы будут направлены в Украину

Шольц считает, что сейчас дебаты об отправке войск преждевременны.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет направлять миротворцев в Украину, пока идет война.

Об этом сообщило издание Spiegel.

Шольц уточнил, что вопрос миротворческой миссии станет актуален только после завершения войны.

"Пока бурлит война, в Украине не будет ни солдат из Германии, ни немецких сухопутных войск. На период после этого речь должна идти об обсуждаемых гарантиях безопасности, чтобы Украина была уверена, что Россия не нападет на нее в третий раз как в 2014 и 2022 годах", — заявил канцлер.

Шольц подчеркнул, что возможные гарантии безопасности будут обсуждаться с украинской стороной.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус сделал обнадеживающее заявление о немецких миротворцах в Украине.

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