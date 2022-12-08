Шольц считает, что риск применения ядерного оружия Путиным снизился

Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил мнение, что угроза эскалации ядерной войны на сегодняшний день уменьшилась.

Об этом пишет влиятельное немецкое издание Spiegel со ссылкой на медиагруппу Funke и французскую газету Ouest-France.

"Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. В ответ на обозначение международным сообществом красной линии", – сказал Шольц местным СМИ.

Журналисты напомнили визит немецкого политика в Китай, где он встретился с лидером КНДР, чтобы обсудить риски применения ядерного оружия Россией.

"Во время моего визита в Пекин глава КНР Си и я совместно заявили, что ядерное оружие не должно применяться. Вскоре после этого государства G20 снова подтвердили эту позицию", — цитирует Шольца Spiegel.

Ядерные угрозы России

7 декабря президент России Владимир Путин заявил о росте ядерной войны. В то же время глава Кремля принялся убеждать, что РФ вроде бы никогда не применит ядерное оружие первым.

Тем временем Владимир Зеленский высказал мнение, что Путин не применит ядерное оружие и подчеркнул, что это не должно быть наибольшим страхом западных стран. Впрочем, демократический Запад должен быть более озабочен "экспансионистскими военными амбициями Путина"

По прогнозам издания CNN, президент России уже смягчил риторику о ядерном Армагеддоне. В то же время, там не исключают, что РФ может прибегнуть к применению химического оружия.

Обращение Шольца к Кремлю, вооружение от Германии и переговоры Украины и России - Алексей Макеев

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