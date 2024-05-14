Шольц сделал неожиданное заявление о саммите мира в Швейцарии: ждать ли конца войны

По словам Олафа Шольца, на встрече в Бюргенштоке в лучшем случае будет положено начало процессу, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не рассчитывает, что на мирной конференции по вопросам Украины, которая пройдет в Швейцарии в июне, будет достигнут прорыв в прекращении российского вторжения.

Об этом пишет Deutsche Welle Украина.

"Ни у кого не должно быть чрезмерных ожиданий. Мы не ведем переговоры о конце войны", – заявил он в интервью немецкому еженедельнику Stern, опубликованному во вторник, 14 мая.

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По его словам, на встрече в Бюргенштоке "в лучшем случае будет положено начало процессу, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией".

"В Швейцарии пойдет речь о безопасности атомных электростанций, об экспорте зерна, о вопросах обмена пленными и о необходимом табу по использованию ядерного оружия", — цитирует слова канцлера AFP.

Напомним, Олаф Шольц во время встречи с главами правительств стран Северной Европы заверил, что Германия и дальше будет поддерживать Украину. В частности, оказывать военную помощь.

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