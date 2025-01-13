Шольц сделал новое заявление о блокировании помощи Украине

Увеличение поставок оружия в Украину не должно влиять на другие расходы Германии, заявляет канцлер.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против увеличения поставок оружия Украине, если это потребует сокращения финансирования других статей бюджета.

Об этом Шольц сказал во время предвыборного мероприятия в Билефельде, передает DPA.

"Я против того, чтобы мы забирали это из пенсий, я против того, чтобы мы делали это через сокращение местных бюджетов, я против того, чтобы мы инвестировали меньше денег в железные дороги и инфраструктуру... Поэтому вы должны финансировать это дополнительно", – заявил он.

В то же время Шольц сообщил, что в парламенте нет большинства, которое поддержало бы приостановку строгих ограничений на государственные заимствования в стране, известные как долговой тормоз, для финансирования помощи Украине и других расходов.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц не согласовывает новый крупный пакет военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.

Напомним, трехпартийное коалиционное правительство Шольца распалось после того, как переговоры по принятию бюджета на 2025 год ничем не завершились. Досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля.

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