Шольц сделал важное заявление о помощи Украине перед саммитом лидеров ЕС

Немецкий канцлер считает, что в Евросоюзе могут поддержать использование замороженных активов Центробанка России для повышения обороноспособности Украины.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поддержал использование доходов от замороженных активов Центробанка России для вооружения Украины.

Об этом он заявил в четверг, 21 марта, во время прибытия на саммит ЕС, передает "Радио Свобода".

Немецкий лидер также подчеркнул, что имеет оптимистичный взгляд на шансы лидеров объединиться по этому поводу.

Таким образом, считает Олаф Шольц, лидеры Евросоюза передадут "привет" российскому президенту Владимиру Путину, который после так называемых "выборов" еще на 6 лет станет хозяином Кремля.

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“Я абсолютно уверен, что мы посылаем здесь очень четкий сигнал Путину. Он просчитался, если считает, что мы не в состоянии поддерживать Украину столько, сколько это необходимо”, — сказал он в комментарии журналистам.

По словам Олафа Шольца, использование доходов от замороженных активов Центробанка России является небольшим вкладом в помощь Украине для защиты от российской агрессии, но он назвал этот шаг "важной составляющей".

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил развитие оборонного сотрудничества на уровне государств и на уровне представителей оборонно-промышленного комплекса и локализацию оборонного производства в Украине.

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