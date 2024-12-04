Шольц сделал заявление о возможности направления немецких войск в Украину

О немецких войсках в Украине сейчас речь не идет.

Развертывание немецких сухопутных войск в Украине пока невозможно.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает N-tv.

Напомним, что министерка иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила 4 декабря, что немецкие военные могут быть задействованы для поддержания мира в Украине в случае прекращения огня между Украиной и Россией, о чем стало известно во время встречи министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) ) в Брюсселе. Об этом сообщило издание Die Welt.

По ее словам, Германия готова поддерживать все инициативы, способствующие долгосрочному миру, в том числе гарантии безопасности.

Шольц же во время выступления перед немецким правительством заявил, что Германия не будет отправлять войска в Украину.

"Об этом не может быть и речи", — сказал Шольц.

По его словам, заявление Бербок было лишь дипломатическим ответом на гипотетический вопрос по немецким войскам в Украине.

Напомним, что Олаф Шольц на днях находился в Киеве впервые за 2,5 года. В столице канцлер ФРГ встретился с президентом Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете помощи для Украины на 650 млн. евро.

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