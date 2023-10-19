Шольц шокирован цинизмом заявления Путина о войне в Израиле

Шольц шокирован, что Путин "жалуется на жертвы среди гражданских", в то же время ведет жестокую войну в Украине.

Немецкий канцлер Олаф Шольц возмущен заявлением российского президента-диктатора Владимира Путина о войне в Израиле.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

Во время визита в Пекин глава Кремля Путин отреагировал на ракетный удар по больнице в Секторе Газа и осудил действия Израиля, поддерживая боевиков террористической группировки ХАМАС.

Журналисты издания отмечают, что Шольц "возмущен, что Путин из всех людей, ведущих жестокую войну против Украины, жалуется на жертвы среди гражданского населения".

"Более циничным это действительно не бывает", — добавил немецкий политик.

Напомним, ранее Шольц пообещал привлечь к ответственности сторонников ХАМАСа в Германии.

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