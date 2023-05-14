Шольц сообщил о новом оружии для Украины: главные заявления канцлера Германии на брифинге с Зеленским

С начала войны федеральное правительство предоставило Украине поддержку в сумме 17 миллиардов евро.

В воскресенье, 14 мая, на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Берлин канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете военной поддержки стоимостью более 2,7 миллиарда евро и пообещал тесные отношения с Украиной "на десятилетие вперед".

О главных заявлениях Шольца сообщили на официальном сайте федерального правительства Германии.

Немецкий канцлер заявил, что его правительство не откажется от поддержки Украины и сообщил, что с начала войны всесторонняя помощь Германии уже составила 17 миллиардов евро. "Мы взяли курс на то, чтобы эта помощь предоставлялась и в последующие годы", – пообещал он.

О новом пакете оборонной помощи

Шольц заявил, что Германия поддерживает Украину в ее оборонной борьбе большими поставками оружия.

"Мы не прекращаем нашу поддержку: мы только что решили составить новый пакет военной поддержки общей стоимостью 2,7 миллиарда евро", — сказал канцлер, подчеркнув, что помощь будет предоставляться столько времени, сколько это потребуется.

Входящий в новый пакет

На сайте правительства ФРГ сообщили, что новый пакет поддержки включает, среди прочего, 18 колесных гаубиц, артиллерийские боеприпасы, управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны, 4 IRIS-T SLM и 12 пусковых установок IRIS-T SLS, 30 танков Leopard 1 A5 и 20 боевых машин пехоты Marder, более 100 боевых бронированных машин и более 200 разведывательных беспилотников.

О наказании России

Шольц подчеркнул, что ответственные за эту ужасную захватническую войну, которая продолжается в Украине, должны быть привлечены к ответственности.

"Никакому государству мира не позволено нападать на другую страну — никому не позволено убивать, грабить, похищать детей", — сказал он.

О поддержке беженцев

"Более миллиона украинцев, преимущественно женщины, дети и пожилые люди, нашли защиту здесь, в Германии", — сказала на брифинге немецкий канцлер.

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По его словам, граждане Германии полностью солидарны с бежавшими от жестоких нападений людьми.

"Эта солидарность является длительной и прочной", — подчеркнул Шольц и заверил, что эта тесная связь будет формировать отношения между Германией и Украиной на десятилетие вперед.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине поблагодарил за крупнейший пакет безопасности с начала полномасштабного вторжения РФ объемом 2,7 млрд евро.

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