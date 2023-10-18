Шольц в Израиле из-за атаки ХАМАСа лежал на взлетной полосе (видео)

Канцлер Германия Олаф Шольц из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве был вынужден сойти с самолета и лечь на землю. Уже со временем он собственными глазами увидел работу ПВО и услышал несколько взрывов.

Об этом пишет российский BILD.

Как отмечается, незадолго до вылета Шальци из Израиля в аэропорту Бен-Гурион раздалась воздушная тревога. Поэтому канцлера и других пассажиров, которые уже находились в самолете, попросили выйти и лечь на взлетную полосу.

После чего Олафа Шольца отвезли по машине в здание аэропорта, где есть укрытие. Однако прогремели несколько взрывов — канцлер собственными глазами увидел работу ПВО. По информации издания, затем воздушное судно и автомобиль были ухожены. После этой временной эвакуации самолет отправился из Тель-Авива в Каир.

Шольц в Израиле увидел работу ПВО и из-за опасности лежал на взлетной полосе

Канцлер Германии стал первым главой правительства, посетившего еврейское государство после нападения ХАМАС, во время визита он выразил свою твердую солидарность с Израилем.

Напомним, что среди жертв террористов ХАМАС в Израиле – 13 граждан Украины.

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