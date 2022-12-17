Шольц в очередной раз подчеркнул, что Германия не будет отправлять Украине танки, пока Запад не выполнит условие

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что его страна не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца Leopard и Marder.

Об этом немецкий политик сказал в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

Также читайте Германия до сих пор думает, поставлять ли Украине боевые танки Leopard 2

Комментируя вопросы передачи Украины танков, Щольц напомнил о трех принципах, которые Берлин придерживается.

"Во всем этом мы придерживаемся трех четких принципов : во-первых, мы поддерживаем Украину по мере наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной, но осторожной политики – и он будет действовать и в следующем году. Мое впечатление, что большинство немцев считают это правильным", — сказал Шольц.

Германия отказывается поставлять Украине танки

Напомним, 7 декабря немецкое правительство приняло перечень военной помощи Украине. Германия передала Украине 24 единицы самоходных установок, но без танков Leopard и Marder. Шольц отмечает, что Берлин не будет снабжать танки самостоятельно, а в кооперации с другими западными странами.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила, что США поддержат передачу Украине немецких танков Leopard 2.

Лидер немецкой оппозиционной партии "Христианско-демократический Союз" Фридрих Мерц призвал Шольца "не прятаться за партнерами по НАТО" и помочь Украине с танками.

Обращение Шольца к Кремлю, вооружение от Германии и переговоры Украины и России - Алексей Макеев

Читайте также: