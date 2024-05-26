Шольц высказался по поводу ударов западным оружием по России и объяснил свою позицию

Канцлер будет соблюдать свои предварительные критерии по поставкам оружия в Украину.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что против расширения зоны действия западного оружия в войне в Украине, в частности, для ударов по территории России.

Об этом он сказал в ходе общественного диалога в Берлине в воскресенье, сообщает tagesschau.

По его словам, в настоящее время действуют четкие правила поставки оружия из Германии. И они были согласованы с Украиной.

Канцлер также объяснил цель своей политики в отношении Украины, а именно, предотвращение начала большой войны.

По его мнению, поставки немецкого оружия для самообороны Украины являются предотвращением эскалации войны — противостоянием между Россией и НАТО.

"Германия является самым большим поклонником Украины в Европе", — добавил Шольц.

При этом, по его утверждениям, Германия пытается найти дипломатические пути урегулирования войны, активно работая над решением таких вопросов, как защита Запорожской атомной электростанции, экспорт зерна и обмен пленными.

Добавим, что немецкие политики назвали возможный выход из войны Украины из РФ. Западные разведки считают, что ВСУ не удастся перехватить инициативу на фронте до конца года, однако предупредили, что Киев могут заставлять таким образом уступить территорию путем "тонкого, но жестокого" давления.

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